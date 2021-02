La stampa estera:  “Super Mario dove la politica ha fallito”

AGI – “Mario Draghi salvò l’euro, ma riuscirà a salvare l’Italia dalla confusione politica?”: tutta la stampa internazionale a cominciare dal Wall Street Journal, registra l’arrivo di Mario Draghi sulla scena politica italiana per tentare di uscire dalla crisi e scommette sull’ex capo della Bce nel compito nel quale la politica ha fallito. La situazione è “lungi dall’essere chiara”, aggiunge l’autorevole quotidiano finanziario, ma “Draghi si presenta al tavolo come uno degli uomini di più alto profilo internazionale in Italia e un accanito difensore dell’Unione”.

Del resto, fa notare Der Spiegel, “il 73enne economista da settimane era evocato come possibile capo del governo a Roma;

