la-star-della-babydance-in-tour:-tappa-a-leolandia-per-lucilla-con-canzone-inedita

MILANO – Quindici appuntamenti con i piccoli fan, da metà luglio a fine settembre in tutta Italia, un nuovo singolo, con video diffuso nei giorni scorsi, e un libro in uscita: Lucilla la ‘fatina del sole’, regina indiscussa della baby dance, è sicuramente la protagonista dell’estate 2025, per lo meno, per tante famiglie italiane con bimbi piccoli al seguito.

NON SOLO BABYDANCE, CHI È LUCILLA

La youtuber dai capelli rossi, con un canale da quasi un milione di iscritti, canzoncine con centinaia di migliaia di visualizzazioni è in realtà una ragazza in carne e ossa: il suo vero nome è Lucrezia di Lorenzo, impossibile trovare in qualche angolo sperduto del web informazioni sulla sua età- come ogni fata che si rispetti gli anni sono un optional – ma è decisamente una star dell’etichetta discografica Alman Kids da almeno tre anni.

SHOW E MINI-LIVE, IL TOUR DELL’ESTATE

Per la gioia dei bambini in età prescolare che, anche se ancora non sanno parlare, conoscono a memoria le sue canzoni, Lucilla ha iniziato la sua turnèè estiva lo scorso 12 luglio da Rimini per toccare tutto lo Stivale in 15 tappe: arriverà a Messina, a Corleto Perticara in provincia di Potenza, a Fiumicino, Alba, un ‘giro’ tra show e mini live. per concludersi il 28 settembre a Sant’Angelo di Gatteo, di nuovo in Romagna.

IL NUOVO SINGOLO IN ANTEPRIMA A LEOLANDIA, QUANDO

Per chi non può aspettare, già domenica 27 luglio sarà nella ‘cornice ideale’ per i bambini, ovvero Leolandia, il parco a tema dei più piccoli, tra i personaggi dei cartoon più popolari, a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. È proprio qui che l’artista poterà il suo mini live, lo spettacolo teatrale con scenografie, giochi di luci e ovviamente il suo pezzo forte, la baby dance. In particolare, Lucilla presenterà in anteprima il nuovo singolo estivo “La Filastrocca del Mare”, il cui video è stato diffuso sui canali youtube e social proprio in questi giorni.

GRAN FINALE PER I PICCOLI FAN

All’esibizione dal vivo seguirà infine un momento più intimo tra la fatina del sole e i suoi ammiratori: un incontro dal vivo per poter scattare una foto ricordo con la propria beniamina. Mica una cosa da tutti i giorni…

