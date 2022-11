La startup Heura porta in Italia la cotoletta 100% vegetale

Distribuita in esclusiva dal ristorante milanese Linfa – Eat Different

Milano, 29 nov. (askanews) – Cresce sul mercato italiano l’offerta di prodotti plant based di Heura, la start-up spagnola specializzata in “carne” vegetale. L’ultima arrivata è la cotoletta impanata che, sfidando i cultori di uno dei piatti più iconici della nostra tradizione, debutta nel menù del ristorante veg meneghino, Linfa – Eat Different. Nel menù di Linfa, che già include ricette a base di polpette, salsicce e burger di Heura, viene proposta da oggi anche la cotoletta impanata, servita con carciofi al timo e pepe nero con salsa di senape all’antica.

Linfa – Eat Different è oggi uno dei ristoranti plant based più affermati del panorama italiano, con un’offerta che ben si concilia con la mission di che è quella di “rinnovare le tradizioni alimentari più amate accelerando la transizione verso le proteine di origine vegetale”.

“Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con Linfa – Eat Different, un nuovo concept che sposa gli stessi ideali di Heura e che si propone di offrire una scelta sana, gustosa e sostenibile a tutti gli amanti del buon cibo. Sappiamo quanto sedersi intorno a un tavolo con amici e familiari per condividere un pasto delizioso sia un punto fermo della nostra cultura e vogliamo assicurarci che continui a esserlo anche per le generazioni a venire – ha dichiarato Edoardo Bruno, direttore commerciale di Heura Foods – Proprio in quest’ottica, il nostro team di ricerca e sviluppo ha lavorato con impegno per realizzare la versione a base vegetale di un piatto iconico come la cotoletta di pollo, per consentire alle persone di continuare a gustare uno dei loro pasti preferiti in una maniera che sia migliore per la loro salute, per il pianeta e per gli animali.”

“Il proporre in anteprima per l’Italia la cotoletta impanata, frutto dell’innovazione di Heura Foods, ci onora. La cotoletta è una soluzione che stavamo aspettando e ben si adatta alla formula bistrò che caratterizza i pranzi di Linfa – Eat Different – ha commentato Edoardo Valsecchi, titolare di Linfa – Eat Different – Sono convinto che il cambiamento passi dalla diffusione di prodotti validi e smart come questo, in grado di soddisfare il più vasto pubblico possibile. Sono un traino per modificare il quotidiano di ciascuno di noi anche nelle proprie case, un atto potente e necessario”.

Il pollo, secondo alcuni dati raccolti da Heura, è la proteina preferita dalla maggior parte delle persone a livello globale, risultando la tipologia di carne più consumata al mondo. Si stima, infatti, che ogni anno vengano allevati nel mondo più di 50 miliardi di polli destinati al mondo della ristorazione e alla cucina casalinga. In base a una ricerca effettuata sui consumatori, una serie di fattori, tra cui la succosità, la consistenza e la croccantezza, fanno del pollo impanato un piatto prelibato e irrinunciabile. Il team di ricerca e sviluppo di Heura ha lavorato in questo senso per elaborare una versione a base vegetale di uno dei piatti più amati al mondo: realizzata con olio extravergine di oliva, come fonte di grassi, e ricca di vitamina B12, la cotoletta impanata di Heura contiene 18 grammi di proteine per prodotto. In futuro sarà disponibile anche nella grande distribuzione.

