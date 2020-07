AGI – Una scultura in legno della first lady americana Melania Trump nella sua città natale, Sevenica, in Slovenia, è stata data alle fiamme la notte del 4 luglio. Lo riporta Reuters citando l’artista americano Brad Downey che ha commissionato l’opera. “Voglio sapere perché lo hanno fatto”, ha detto Downey a Reuters, precisando che la scultura è stata rimossa il 5 luglio. Vorrebbe parlare con gli autori del gesto per un film al quale sta lavorando in vista della sua esposizione organizzata per settembre. La statua raffigura Melania con l’abito azzurro dell’inaugurazione e la mano destra alzata come al giuramento.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La statua di Melania in Slovenia è stata data alle fiamme proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento