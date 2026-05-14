la-stella-del-barcellona-yamal-sventola-la-bandiera-della-palestina-e-israele-lo-accusa

ROMA – Lamine Yamal nel mirino di Israele. La stella del Barcellona, durante i festeggiamenti dei giorni scorsi per lo scudetto appena vinto, ha sventolato più volte una bandiera della Palestina. Durante la tradizionale sfilata sul pullman scoperto, infatti, il campione spagnolo si è fatto passare la bandiera da uno delle centinaia di migliaia di tifosi che hanno affollato le strade. Il gesto ha scatenato le reazioni contrarie del suo allenatore nel Barcellona Hans Flick (“Non mi piace che Lamine si sia fatto vedere con la bandiera della Palestina. Ho parlato con lui e, se vuole farlo è una sua decisione. Ha 18 anni. È maggiorenne”).

Soprattutto, però, c’è stata la reazione decisamente contraria di Israel Katz, ministro della Difesa di Israele: “Yamal ha scelto di incitare contro Israele e di fomentare l’odio- ha scritto su X- mentre i nostri soldati combattono contro l’organizzazione terroristica Hamas – un’organizzazione che ha massacrato, violentato, bruciato e ucciso bambini, donne e anziani ebrei il 7 ottobre. Chi sostiene messaggi del genere dovrebbe chiedersi: è questo, ai suoi occhi, umanitario? È questa moralità? In quanto Ministro della Difesa dello Stato di Israele, non tacerò di fronte all’incitamento contro Israele e contro gli ebrei. Mi aspetto da un club grande e rispettato come il Barcelona che prenda le distanze da queste cose e che chiarisca in modo netto e chiaro che non c’è posto per l’incitamento e il sostegno al terrorismo”.

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