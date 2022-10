La stoccata di Conte a Meloni: sulle camicie nere di Predappio chiude gli occhi…

ROMA – Sul primo Consiglio dei ministri ‘operativo’ dell’era di Giorgia Meloni, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, dice ‘ni’ e lancia una stoccata: “Su camicie nere di Predappio ed evasori il Governo chiude entrambi gli occhi…”.

IL GIUDIZIO DI CONTE SUL CDM

“Notizie dal primo, vero Cdm del Governo Meloni. Su ergastolo ostativo FdI finalmente ci ripensa dopo l’astensione nella precedente legislatura e inizia ad accorgersi del regalo che rischiavano di fare ai boss mafiosi. Per i rave e i ‘raduni’ tolleranza zero. Aspettiamo di leggere la norma. Mentre è certo che per le camicie nere di Predappio e gli evasori questo governo preferisce chiudere tutti e due gli occhi… Sul Covid, infine, la destra cala la maschera tra decisioni avventate e retromarce dell’ultimo minuto. Aprono ai medici no vax ma si rendono conto che far saltare l’obbligo di mascherine in ospedale sarebbe stata una decisione imprudente.

L’AFFONDO SUL CARO BOLLETTE: ASPETTIAMO NOVITÀ

Il capo politico M5s lancia una ‘frecciatina’ anche sul fatto che il Governo Meloni ancora non abbia preso provvedimenti contro il caro energia. “Aspettiamo fiduciosi che arrivino novità su caro-bollette ed emergenza economica”, chiosa Conte.

