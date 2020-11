AGI – Segnatevi questi nomi: Ugur Sahin e Oezlem Tuereci. È che dietro il vaccino che in queste ore ha addosso gli occhi di tutto il mondo ci sono due figli di immigrati turchi. Sono i fondatori dell’azienda farmaceutica tedesca BioNTech, che ha realizzato insieme all’americana Pfizer il farmaco di cui oggi è stata annunciata un’efficacia pari al 90% dei pazienti: sono marito e moglie, lui fondatore e ceo della ditta di famiglia, lei chief medical officer. Una storia notevole, la loro, e non solo perché Sahin, da capo della BioNTech (che, peraltro, nasce come start-up), è stato tra i primissimi a livello globale a dare il via una frenetica ricerca sul vaccino anti-Covid,

L’articolo La storia dei due immigrati turchi dietro il vaccino Biontech proviene da Notiziedi.

