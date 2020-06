La storia dell’Athletic Club: la squadra più unica al mondo

La propria squadra del cuore, si sa, è speciale. Per ogni tifoso quello che sostiene è un club unico al mondo ed effettivamente, per un motivo o per l’altro, ciò è vero dato che ogni società è diversa e ha una storia che la rende speciale. Tuttavia ne esiste una che si differenzia davvero da qualsiasi altra. Stiamo parlando della squadra più unica al mondo: l’Athletic Club. La società di Bilbao nasce nel 1889, 3 anni dopo il Bilbao Foot-ball Club fondato da bilbaini (gli abitanti della città)… continua a leggere sul sito di riferimento