La storia delle Olimpiadi raccontata in tre monete

Da Cortina 1956 a Roma 1960 fino a Torino 2006

Roma, 8 set. (askanews) – Le monete della Collezione Numismatica 2023 emesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, celebrano “La Storia delle Olimpiadi in Italia”. La nuova serie, ispirata ai valori dello sport, debutta in vista dell’appuntamento sportivo mondiale dedicato ai Giochi Olimpici e alle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

Tre speciali monete in oro, dal valore nominale di 20 euro, in versione proof con una tiratura di 1.000 pezzi, dedicate alle edizioni delle Olimpiadi di Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. È disponibile anche un set completo delle tre monete in una tiratura di 500 pezzi.

Cortina 1956 La moneta dedicata alle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo del 1956 è opera dell’artista incisore della Zecca dello Stato, Silvia Petrassi. Sul dritto il logo ufficiale della VII edizione dei Giochi olimpici invernali. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, la firma dell’autore “PETRASSI”. Sul rovescio, al centro della composizione, raffigurazione della torcia Olimpica delle Olimpiadi Invernali del 1956 in evidenza sulle montagne di Cortina d’Ampezzo. Nel giro, la scritta “CORTINA D’AMPEZZO 1956 – OLYMPIC HERITAGE”; a destra, il valore “20 EURO”; a sinistra, rispettivamente in alto e in basso, “2023”, anno di emissione della moneta, e “R”, identificativo della Zecca di Roma.

Roma 1960 La moneta dedicata alle Olimpiadi di Roma del 1960 è opera dell’artista incisore della Zecca dello Stato, Valerio De Seta. Sul dritto, la raffigurazione del logo ufficiale dei Giochi della XVII Olimpiade. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. Sul rovescio, al centro della composizione, raffigurazione della torcia Olimpica delle Olimpiadi del 1960 in evidenza sul Colosseo. Nel giro, la scritta “ROME 1960 – OLYMPIC HERITAGE”; in alto, il valore “20 EURO” e “2023”, anno di emissione della moneta; in basso, a sinistra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; a destra, firma dell’autore “V. DE SETA”.

Torino 2006 La moneta dedicata a Torino 2006, opera dell’artista incisore della Zecca dello Stato Silvia Petrassi, mostra sul dritto la raffigurazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi olimpici invernali. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in esergo, la firma dell’autore “PETRASSI”. Sul rovescio, al centro della composizione, raffigurazione della torcia Olimpica delle Olimpiadi del 2006 in evidenza sulla Mole Antonelliana contornata dal profilo montuoso stilizzato della città di Torino. Nel giro, la scritta “TORINO 2006 – OLYMPIC HERITAGE”; a sinistra, rispettivamente in alto e in basso, il valore “20 EURO” e “2023”, anno di emissione della moneta; a destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma.