La storia di Dayane Mello al GF Vip 2021: la mamma nega di essere stata una prostituta | Video Mediaset

La concorrente brasiliana, Dayane Mello, divide in due il pubblico del Grande Fratello Vip perchè c’è chi la ama moltissimo e chi la detesta in modo viscerale. In questo ultimo periodo Dayane è un pò giù perchè ha litigato con molti inquilini e ha paura di perdere tutto, anche fuori. L’affetto della figlia, la stima. Dayane ha un passato alle spalle molto difficile e travagliato che con difficoltà è riuscita a superare in questi anni.

Stasera le hanno fatto la sorpresa di avere un messaggio della mamma, con cui non ha un rapporto idilliaco. La mamma di Dayane Mello, infatti invia un videomessaggio alla figlia per dirle una verità del suo passato che ha sempre nascosto. La mamma dice che non è mai stata una prostituta, nonostante le difficoltà. Ecco Il Video Mediaset.

