La storia di Insigne e il Napoli: l’arrivo, le prestazioni, il rapporto con i tifosi e con il club

Quello di oggi è un giorno speciale per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli compie 29 anni. La sua sua storia è legata in modo indissolubile a quella della squadra della sua città. In azzurro il “Magnifico” ha fatto il suo esordio in Serie A e ora è l’ultima bandiera del Napoli. L’arrivo a Napoli Nel 2006, a 15 anni compiuti, entra a far parte del settore giovanile del Napoli. il club azzurro lo acquista dall’Olimpia Sant’Arpino per la cifra di 1.500 euro. L’esordio ufficiale arriva con… continua a leggere sul sito di riferimento