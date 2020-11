La storia di Veronica a Le Iene: ecco il suo sogno di “normalità” | Video Mediaset

A Le Iene la storia di Veronica, una giovane ragazza di 22 anni che non ha un braccio. Un “handicap” che l’ha fatta sempre sentire diversa rispetto agli altri e che sogna di risolvere quanto prima.

Per questo motivo l’inviata Veronica Ruggeri ha deciso di farle vivere un giorno di “normalità”. Un’esperienza indimenticabile per la ragazza il cui sogno può davvero diventare realtà. Come ? Con una raccolta fondi tutti noi possiamo aiutarla a sentirsi così ogni giorno della sua vita.

Ecco il video Mediaset del servizio dedicato alla storia di Veronica a Le Iene.

