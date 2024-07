la-strage-dei-bambini-nel-golan:-11-uccisi-da-un-razzo-di-hezbollah-piovuto-su-un-campo-da-calcio.-condanna-internazionale

BOLOGNA – Un missile lanciato dal sud del Libano ha colpito ieri un campo da calcio nella città drusa di Majdal Shams, nelle Alture del Golan a nord di Israele. I morti sono 11, tutti minorenni, bambini e ragazzini che quando è piovuto il missile stavano giocando. Ci sono anche una trentina di feriti. Condanna unanime, a livello internazionale, per Hezbollah, che avrebbe prima rivendicato l’azione e poi preso le distanze.

Si tratta dell’attacco più grave subito da Israele dal 7 ottobre 2023, il giorno in cui Hamas ha ucciso e rapito centinaia di persone in territorio israeliano, che ha dato il via all’invasione di Israeliana della Striscia di Gaza e alla terribile guerra che ha totalizzato decine di migliaia di vittime tra i palestinesi. Il territorio del Golan è stato annesso da Israele nel 1967: in precedenza era sotto la Siria.

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha scritto ieri su X: “L’incidente avvenuto oggi è il più grave per cittadini innocenti, 11 bambini uccisi, un disastro nazionale che si è abbattuto sullo Stato di Israele. Hezbollah è dietro questo disastro ed è responsabile delle sue conseguenze”. Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha detto invece: “Hezbollah ha superato tutte le linee rosse, stiamo affrontando una guerra totale”. “Il mondo non può stare in silenzio mente Hezbollah uccide bambini che giocano a calcio“.

Anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha usato parole durissime: “Hezbollah pagherà un prezzo più alto di quanto abbia mai pagato” per l’attacco a Majdal Shams: Netanyahu lo avrebbe detto durante una telefonata fatta allo sceicco Mwafak Tarif, leader spirituale della comunità drusa in Israele, assicurando che ci sarà una risposta all’attacco.

Il capo della politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, ha condannato il “bagno di sangue” avvenuto sulle alture del Golan. Ha chiesto inoltre l’apertura di un’indagine indipendente. “Immagini scioccanti dal campo di calcio nella città drusa di Majdal Shams. Condanno fermamente questo bagno di sangue. Abbiamo bisogno di un’indagine internazionale indipendente su questo inaccettabile incidente. Esortiamo tutte le parti a esercitare la massima moderazione e a evitare ulteriori escalation”, ha dichiarato Borrell in un post su X.

Dal Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca è arrivata questa dichiarazione: “Gli Stati Uniti continueranno a sostenere gli sforzi per porre fine a questi terribili attacchi lungo la Linea Blu, che deve essere una priorità assoluta. Il nostro sostegno alla sicurezza di Israele è ferreo e incrollabile contro tutti i gruppi terroristici sostenuti dall’Iran, tra cui l’Hezbollah libanese”.

(Foto da X)

