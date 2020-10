MILANO (ITALPRESS) – In occasione di Milano Design City, la manifestazione internazionale dedicata alla cultura del progetto e dell’innovazione, con un’attenzione particolare alla riprogettazione degli spazi urbani, alla sostenibilità e all’economia circolare, si è svolto il Talk “The new urban mobility: sustainable, safe and accessible”.

Il moderatore del Talk, Federico Parolotto – Senior Partner Mobility in Chain, ha messo a confronto Gaetano Thorel – CEO di Groupe PSA Italia SpA con Valentino Sevino – Direttore dell’Area Pianificazione Mobilità di AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio di Milano) sulle nuove sfide della mobilità che richiedono un approccio sinergico tra “Pubblico” e “Privato”.

L’articolo La strategia di mobilità Psa a Milano Design City proviene da Notiziedi.

