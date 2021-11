La suite più alta d’Europa? È a 3.466 metri sul Monte Bianco

AOSTA – Dormire a 3.466 metri di altezza ed essere i primi a solcare il manto innevato delle piste di Courmayer? Succederà a chi riuscirà a prenotare, per la notte di sabato 27 novembre, la suite più alta d’Europa ideata dalla funivia del Monte Bianco Skyway e da Airbnb. Il ‘pacchetto’ speciale organizzato in vista della riapertura degli impianti dopo un anno e mezzo di stop, prevede la sciata mattutina (gli impianti verranno aperti un’ora prima in via esclusiva per i due ospiti che verranno fatti salire in quota), una romantica cena al ‘tavolo dell’infinito’ con vista sul Monte Bianco e poi un’unica notte indimenticabile nella suite panoramica nella stazione di arrivo della Skyway, a Punta Helbronner. Il costo del soggiorno è di 190 euro, tasse escluse, che saranno devoluti al progetto “Save the glacier” per adottare un ciliegio alpino. Le prenotazioni (al link www.airbnb.it/montebianco) saranno aperte solo martedì 23 novembre (alle 10) e il soggiorno sarà solo sabato 27 novembre.

LA PRIMA TRACCIA SULLA NEVE SARÀ QUELLA DEI DUE OSPITI

La suite (accessibile anche a persone con mobilità ridotta) è stata studiata per dare risalto all’elemento protagonista della stanza: la vetrata di quasi 50 metri quadrati che incornicia il Monte Bianco. Sarà il luogo perfetto in cui riposarsi dopo la prima giornata sulle piste. Che per i due ospiti Airbnb sarà particolarmente emozionante, visto che saranno i primi a sciare in solitaria sulle piste appena riaperte. Nel ‘pacchetto’ è infatti compresa, solo per loro, l’apertura degli impianti con un’ora di anticipo per permettere loro di raggiungere la vetta. E non è tutto, perchè l’host della suite Skyway Monte Bianco sarà eccezionalmente la campionessa di sci Federica Brignone. “Come professionista- spiega la sciatrice medaglia olimpica e prima donna in Italia ad aver vinto la Coppa del Mondo Generale.-, mi è capitato spesso di sciare sulle piste di Courmayeur completamente vuote, con alle spalle lo spettacolo del Monte Bianco. È un’esperienza incredibile che mi emoziona tutte le volte e sono estremamente felice che con Airbnb due viaggiatori possano vivere le mie montagne in un modo così unico ed esclusivo”.

La suite Skyway Monte Bianco è raggiungibile unicamente grazie alla funivia con vista a 360 gradi che collega Courmayeur alla futuristica stazione di Punta Helbronner, caratterizzata da una spettacolare terrazza circolare dalla quale è possibile ammirare il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino, il Gran Paradiso e il Grand Combin.

