domenica, 25 Gennaio , 26

Forza Italia, chiusa a Milano la 3 giorni per anniversario discesa in campo Berlusconi

(Adnkronos) - Si è conclusa, al teatro Manzoni...

Usa, partito trasversale anti-Ai mette alla prova le divisioni tra destra e sinistra

(Adnkronos) - Washington - L’intelligenza artificiale non sta...

Giulio Regeni, Mattarella a 10 anni dalla scomparsa: “No compromessi su verità e giustizia”

(Adnkronos) - "Una vita ignobilmente spezzata". Così il...

Minneapolis, Pretti ucciso da agenti. I genitori: “Bugie da Trump”

(Adnkronos) - L'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis,...
la-super-tempesta-investe-new-york,-neve-record-e-incubo-ghiaccio
La super tempesta investe New York, neve record e incubo ghiaccio

La super tempesta investe New York, neve record e incubo ghiaccio

DALL'ITALIA E DAL MONDOLa super tempesta investe New York, neve record e incubo ghiaccio
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
La super tempesta di ghiaccio si abbatte sul nord-est degli Stati Uniti, compresa New York, con neve e temperature polari. La ‘monster storm’ ha fatto scattare l’emergenza in una dozzina di stati, investendo oltre 140 milioni di persone dal New Mexico al Maine. Le previsioni indicano la possibilità di precipitazioni con quasi mezzo metro di neve nelle prossime 24 ore in particolare nel New England. A New York potrebbero cadere 30 centimetri di neve in uno scenario che non si verifica da almeno 5 anni. Nevicate abbondanti sono attese anche su Baltimore, Pittsburgh, Philadelphia e Washington, dove sono stati fermati centinaia di bus dei trasporti pubblici. 

Il quadro meteo, secondo il National Weather Service, è in generale peggioramento dalle 6.30 locali di oggi. Nel pomeriggio, a dominare la scena dovrebbe essere lo ‘sleet’, il nevischio che rischia di complicare ulteriormente la situazione con il calo delle temperature notturne: le strade si trasformeranno in lastre di ghiaccio, come già accaduto nel midwest e nel sud del paese. L’ondata di maltempo non dovrebbe esaurirsi prima di domani. 

Si calcola che almeno 300mila case siano prive di energia elettrica tra Lousiana, Mississippi, Texas e Tennessee. Solo in quest’ultimo stato, le abitazioni al buio sono 120mila. Migliaia di voli sono stati cancellati nel weekend e ai problemi del traffico aereo si aggiunge la sostanziale paralisi, in molte aree, della circolazione stradale. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.