la-super-tempesta-investe-new-york,-neve-record-e-incubo-ghiaccio

(Adnkronos) –

La super tempesta di ghiaccio si abbatte sul nord-est degli Stati Uniti, compresa New York, con neve e temperature polari. La ‘monster storm’ ha fatto scattare l’emergenza in una dozzina di stati, investendo oltre 140 milioni di persone dal New Mexico al Maine. Le previsioni indicano la possibilità di precipitazioni con quasi mezzo metro di neve nelle prossime 24 ore in particolare nel New England. A New York potrebbero cadere 30 centimetri di neve in uno scenario che non si verifica da almeno 5 anni. Nevicate abbondanti sono attese anche su Baltimore, Pittsburgh, Philadelphia e Washington, dove sono stati fermati centinaia di bus dei trasporti pubblici.

Il quadro meteo, secondo il National Weather Service, è in generale peggioramento dalle 6.30 locali di oggi. Nel pomeriggio, a dominare la scena dovrebbe essere lo ‘sleet’, il nevischio che rischia di complicare ulteriormente la situazione con il calo delle temperature notturne: le strade si trasformeranno in lastre di ghiaccio, come già accaduto nel midwest e nel sud del paese. L’ondata di maltempo non dovrebbe esaurirsi prima di domani.

Si calcola che almeno 300mila case siano prive di energia elettrica tra Lousiana, Mississippi, Texas e Tennessee. Solo in quest’ultimo stato, le abitazioni al buio sono 120mila. Migliaia di voli sono stati cancellati nel weekend e ai problemi del traffico aereo si aggiunge la sostanziale paralisi, in molte aree, della circolazione stradale.