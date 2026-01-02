La Superluna del Lupo è la prima del 2026: quando vederla è perché si chiama così

ROMA – La prima luna piena dell’anno arriva a pochi giorni dai festeggiamenti di Capodanno. La Superluna – detta del Lupo – sarà, infatti, visibile il 3 gennaio. Alzando gli occhi al cielo, la vedremo più grande e più luminosa del solito. Il satellite ha già raggiunto il perigeo, ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra, avvicinandosi a 362.312 chilometri. Il momento, però, per vederla nel massimo della sua pienezza e della sua illuminazione è fissato per le 11.03 di sabato 3 gennaio, quando però la Luna sarà al di sotto dell’orizzonte dalle nostre latitudini. Avrà una dimensione del 6% più grande e del 13% più brillante della solita luna piena. Già nella notte del 2 gennaio, però, sarà possibile osservare la Superluna.

“Superluna- spiega la Nasa- non è un termine astronomico ufficiale, ma in genere viene utilizzato per descrivere una Luna piena che si trova ad almeno il 90% del perigeo”. E da cosa dipende il nome “del Lupo”? Si ispira alle tradizioni dei popoli nativi del Nord America. Gennaio era il mese in cui i lupi venivano uditi più spesso ululare nei pressi degli insediamenti umani per il freddo intenso e la difficoltà nel reperire cibo.

Per rivedere una Superluna si dovrà aspettare la fine del 2026 e per la precisione il 24 novembre e il 24 dicembre.

Ecco il calendario delle lune piene di quest’anno stilato da starwalk.space.

Luna Piena di gennaio: 3 gennaio, 10:03 GMT (Superluna)

Luna Piena di febbraio: 1 febbraio, 22:09 GMT

Luna Piena di marzo: 3 marzo, 11:38 GMT

Luna Piena di aprile: 2 aprile, 02:12 GMT

Luna Piena di maggio: 1 maggio, 17:23 GMT

Luna Blu di maggio (seconda Luna Piena del mese): 31 maggio, 08:45 GMT

Luna Piena di giugno: 29 giugno, 23:57 GMT

Luna Piena di luglio: 29 luglio, 14:36 GMT

Luna Piena di agosto: 28 agosto, 04:18 GMT

Luna Piena di settembre: 26 settembre, 16:49 GMT

Luna Piena di ottobre: 26 ottobre, 04:12 GMT

Luna Piena di novembre: 24 novembre, 14:53 GMT (Superluna)

Luna Piena di dicembre: 24 dicembre, 01:28 GMT (Superluna)

