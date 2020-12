La Svizzera ferma i treni dall’Italia: “Inattuabili le norme dell’ultimo dpcm”

AGI – A partire da giovedì 10 dicembre, fino a nuovo avviso, sono interrotti i collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia, secondo quanto comunicato dalle Ferrovie federali svizzere (Ffs), che legano la decisione alle nuove misure contenute nel Dpcm adottato dal governo italiano. Lo riportano i media elvetici.

Come riferisce la tv pubblica Rsi, “nessun treno potrà più varcare il confine italiano, se non rispettando norme che gli addetti ai lavori svizzeri giudicano inattuabili, come ad esempio il controllo della febbre di ogni singolo passeggero”. Sia il traffico a lunga percorrenza che quello regionale Tilo sono interessati dalla nuova misura.

