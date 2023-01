La tabaccaia del biglietto da 5 milioni della Lotteria: “Ora aspetto una telefonata”

BOLOGNA – “Ovviamente aspettiamo la telefonata del vincitore e comunque è un buon auspicio per quest’anno”. Claudia Pini, titolare della tabaccheria di Bologna dov’è stato venduto il biglietto della Lotteria Italia da cinque milioni di euro, non nasconde la gioia e davanti a giornalisti e telecamere segnala il numero di telefono del negozio: ovvero “0516330300, chiamatemi. Perché sto aspettando questa persona, ovviamente se non mi autorizza garantiamo l’anonimato“, ma almeno il vincitore potrebbe farsi vivo “per dire ‘Claudia grazie per questo buon inizio dell’anno e per questa vincitona’. Lo aspetto questo vincitore o questa vincitrice”.

ANCORA IGNOTO IL NOME DEL FORTUNATO VINCITORE

Nella ricevitoria di via Andreini “stiamo festeggiando questa magnifica vincita” ma finora, assicura Pini, il neo-milionario non si è fatto avanti. In tabaccheria però è passato un ragazzo che aveva acquistato un biglietto della stessa serie di quello vincente, mancando il colpo della vita per soli dieci numeri: è a partire da questa visita che “nella confusione di questa mattina – racconta Pini – siamo riusciti a mettere a fuoco che il periodo nel quale è stato venduto il biglietto è ottobre, quindi non è stato nei biglietti finali”. A centrare il tagliando giusto, insomma, è stato “un fortunato cliente che si è premunito di acquistarlo con un congruo tempo di anticipo”.

LA TABACCAIA: “SPERIAMO I SOLDI SIANO ANDATI A CHI NE HA BISOGNO”

Ci sono buone probabilità che si tratti di qualcuno che abita in zona, visto che la tabaccheria si trova in un punto della periferia bolognese di non particolare passaggio. Un’area piuttosto popolare, quindi “ci auguriamo sia una persona che abbia bisogno di questi soldi”, afferma Pini. ù

LE ALTRE VINCITE NELLA TABACCHERIA DI VIA ANDREINI

Di sicuro è la prima volta che nella tabaccheria di via Andreini viene centrato un montepremi di tale portata. Ma se si parla di cifre meno sensazionali, allora “abbiamo già realizzato in passato molte vincite, siamo abituati a vincere e soprattutto a far vincere la nostra clientela. Ovviamente vincite meno importanti e meno clamorose, ma numerose e questo è quello che conta. Pensate che nella giornata di sabato scorso nel giro di un’ora abbiamo dato via quattro biglietti da 500 euro e uno da 1.000“, racconta la titolare. Con l’ultima Lotteria Italia, insomma, è arrivata “l’apoteosi”, aggiunge Pini, ma “la nostra volontà è quella di far vincere tutti, soprattutto però le persone che hanno bisogno”.

