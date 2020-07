La Task Force di Conte sul Recovery Fund non convince, verso Commissione Bicamerale

Sono già finiti nella maggioranza i festeggiamenti per la vittoria del Recovery Fund: è bastato il riferimento di Conte a una Task Force per la gestione dei 209 miliardi di aiuti europei per innescare un nuovo scontro. Inizialmente, riferiscono fonti di governo, si era pensato a una cabina di regia formata da ministri e funzionari dei ministeri competenti – dall’Economia allo Sviluppo Economico passando per le Infrastrutture – e presieduta dal premier. Poi il raggio di azione si sarebbe via via allargato – come tenere fuori, ad esempio, la Scuola? – e si è preso a parlare di una struttura con base a Palazzo Chigi che ricalchi lo stesso Consiglio dei Ministri nella sua composizione,

