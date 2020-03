La tela di Mattarella per non isolare l’Italia

Una tela diplomatica discreta ma resistente, fatta di segnali di dialogo ma anche di parole durissime, per aiutare l’Italia a non rimanere sola davanti all’epidemia di coronavirus. Sergio Mattarella, che la Costituzione indica come garante dell’unità nazionale e custode dei trattati internazionali, si è mosso fin da gennaio con l’obiettivo di creare una catena di aiuti internazionali tra tutti i paesi che si sono trovati e si troveranno a combattere il virus. Convinto che solo uniti si possano affrontare le sfide più dure, il Capo dello Stato ha individuato nella sanità e nell’economia i due filoni fondamentali per affrontare l’urto del Covid-19;

