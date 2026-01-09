venerdì, 9 Gennaio , 26

la-tempesta-goretti-gela-regno-unito-e-nord-europa
La tempesta Goretti gela Regno Unito e Nord Europa

La tempesta Goretti gela Regno Unito e Nord Europa
Redazione-web
Di Redazione-web

Venti forti, ghiaccio e caos nei trasporti

Roma, 9 gen. (askanews) – Pecore in mezzo alla neve, strade ghiacciate, trasporti difficili. Immagini dalla cittadina di Chapel en le Frith, nel Parco Nazionale del Peak District, nella contea del Derbyshire, in Inghilterra, tutta imbiancata. A causa della tempesta Goretti sono stati chiusi negozi e scuole in alcune zone.I meteorologi britannici e tedeschi hanno esortato la popolazione a rimanere in casa, emettendo allerte per ghiaccio e vento: di livello rosso, il massimo, per le isole britanniche di Scilly e la Cornovaglia, nel Sud-ovest dell’Inghilterra.Tutto il Nord Europa è stato colpito da venti forti e tempeste, con disagi ai trasporti aerei e ferroviari e interruzioni di corrente per centinaia di migliaia di persone a temperature gelide. Circa 50 i voli cancellati all’aeroporto di Heathrow a Londra.Più di 250 scuole sono rimaste chiuse in tutta la Scozia, che ha dovuto affrontare il maltempo per gran parte della prima settimana dopo le vacanze di Natale. Anche in Francia Goretti ha causato molti problemi, in NOrmandia ci sono state interruzioni di corrente in oltre 300.000 abitazioni.

