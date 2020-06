“La tempesta perfetta” di Vasco Rossi in tv: ecco quando su Rai uno

Vasco Rossi torna in tv con “La tempesta perfetta“, il programma trasmesso su Rai 1 per celebrare i 3 anni dal concerto – evento di Modena Park e i 30 anni da “Fronte del palco” a San Siro. Ecco tutte le anticipazioni e la data di messa in onda.

La tempesta perfetta di Vasco Rossi su Rai1

C’è grande attesa per “La tempesta perfetta” di Vasco Rossi, il programma evento trasmesso il 1 luglio 2020 in prima serata su Raiuno. Mai titolo più azzeccato per quello che si preannuncia come un momento di racconto del mega concerto che tre anni ha visto 225 mila spettatori accorrere da ogni parte d’Italia al parco Enzo Ferrari di Modena per il “Modena Park“. Un concerto straordinario, un nuovo grande record per il Komandante che proprio alla fine rivolgendosi al suo pubblico dei “vasconvolti” disse “abbiamo fatto la tempesta perfetta!”.

Da questo saluto è nata l’idea di realizzare uno speciale che potesse raccontare la grande emozione di quella serata unica nel suo genere. Un progetto pensato e ideato dal giornalista Giorgio Verdelli, autore peraltro del programma che in merito alla serata ha rivelato:

Per me l’autobiografia di Vasco è nelle sue canzoni, non sono alla ricerca del fatto curioso. Mi interessa il Vasco-pensiero. Sapere cosa abbia significato per lui “Modena Park” e cosa significhi per lui oggi. Abbiamo parlato del suo rapporto con la tv e con i social, dove ha un seguito pazzesco. Vasco è una persona più introversa di quanto non sembri. Gli ho chiesto qual è stata la prima cosa che ha pensato quando è salito sul palco a Modena e l’ultima quando ne è sceso. Quello che tutti noi stiamo vivendo è un tempo sospeso e un evento come quello, avvenuto tre anni fa, sembra lontano tre ere glaciali fa. La chiave del racconto è questa: come è cambiato il mondo in soli tre anni, che sembrano un’eternità.

Vasco Rossi, le sue canzoni ne “La tempesta perfetta”

Vasco Rossi è pronto a regalare al suo pubblico (e non solo) una serata magica ed indimenticabile. “La tempesta perfetta” sta per scoppiare mercoledì 1 luglio prima serata su Rai1, ma prima ci saranno cinque anteprime previste per i giorni 9, 27,28,29 e 30 giugno alle ore 20.35 sempre su Rai1.

Una lunga serata all’insegna delle grandi emozioni con la messa in onda del concerto del Modena Rock trasmesso nella sua versione “cinematografica” realizzata da Pepsy Romanoff con 27 camere ed una 35mm, mai trasmesso prima in Tv. Colonna portante del film-documentario le canzoni più belle ed amate di Vasco che per l’occasione sarà raccontato anche dalla voce di illustri amici e colleghi come Luca Zingaretti, Laura Pausini, Elena Sofia Ricci.

Spazio anche alle storie di persone comuni che hanno seguito quella notte del Modena Rock da una corsia di ospedale o da una prigione. A far rivivere le emozioni di queste persone sarà la voce narrante di Vinicio Marchioni.

