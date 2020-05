La Top 10 delle cessioni più remunerative della storia dell’Inter

È arrivata da qualche ora l’ufficialità della cessione di Mauro Icardi, per cui l’Inter ha incassato dal Paris Saint-Germain 58 milioni di euro bonus compresi. Una cifra ragguardevole, che però non è la più alta della storia nerazzurra: ecco la Top 10 delle cessioni più remunerative per l’Inter 1. Sebastien Frey “Ultima” tra le cessioni più remunerative della storia dell’Inter è quella del portiere Sebastien Frey, venduto al Parma nel 2003 per 21 milioni di euro 2. Geoffrey Kondogbia C’è poi… continua a leggere sul sito di riferimento