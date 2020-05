La Top 11 degli acquisti più costosi nella storia della Juventus

Negli ultimi anni, la Juventus ci ha sorpreso più volte con acquisti di livello mondiale e dimostrando una potenza economica degna delle top squadre europee. D’altronde non è un segreto che l’obiettivo si chiama Champions League. Per raggiungerlo, infatti, i bianconeri si sono portati a casa i due gioielli delle inseguitrici delle ultime stagioni, Higuain e Pjanic, il calciatore più forte al mondo assieme a Messi, ovvero Cristiano Ronaldo e, per ultimo, il difensore dal maggior potenziale. de… continua a leggere sul sito di riferimento