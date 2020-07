La Top 11 dei giocatori che hanno giocato sia con il Milan che con la Juventus

Questa sera Milan-Juventus a San Siro ci dà l’occasione per riavvolgere il nastro dei ricordi. Sono tanti i calciatori che hanno vestito le due gloriose maglie nel corso della loro carriera. Alcuni, come ad esempio Davids e Bonucci non hanno lasciato il segno con un club ma sono diventati dei campioni nell’altro, altri come Pirlo e Ibra ad esempio hanno fatto bene in entrambi i club. Andiamo a vedere la nostra top 11 dei giocatori che hanno giocato sia con il Milan che con la Juventus. 1…. continua a leggere sul sito di riferimento