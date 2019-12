La TOP 11 dell’Inter della decade 2010-19

Quale sarebbe la migliore formazione dell’Inter degli ultimi dieci anni? Abbiamo provato a schierare un potenziale undici in un ipotetico 4-4-2 con il rombo a centrocampo (o, se preferite, un 4-3-1-2) e due punte in salsa argentina. Lo zoccolo duro è inevitabilmente composto dagli eroi del Triplete, con qualche innesto dell’Inter attuale e di chi è riuscito a contraddistinguersi negli anni più complicati. Tra i pali viene premiato il gatto brasiliano, in ballottaggio con l’attuale capitano… continua a leggere sul sito di riferimento