La Top 5 dei migliori calciatori della 18ª giornata di Serie A

Volata per lo scudetto e prima per il titolo d’inverno? Certo, ma perché non guardare anche a quella per il trono del capocannoniere? In un campionato in cui si continua a segnare tantissimo, neppure la media da record con 19 reti in 17 partite può far stare tranquillo Ciro Immobile, tallonato da una serie di rivali da fantascienza. Cristiano Ronaldo sta arrivando a passi da gigante, con 7 gol nelle ultime cinque partite e la prima tripletta italiana, e pure Lukaku è lì, al netto dei tanti gol… continua a leggere sul sito di riferimento