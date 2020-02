La torre Unicredit lunedì non sarà chiusa a causa di un sospetto caso di Coronavirus e non c’è nessuna ordinanza in questo senso. Il gruppo, al tempo stesso, ha consigliato ai dipendenti il telelavoro.

