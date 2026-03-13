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“La torta del Presidente”, tra commedia e dramma nell’Iraq anni ’90
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“La torta del Presidente”, tra commedia e dramma nell’Iraq anni ’90

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Dal 19 marzo film di Hasan Hadi che ha vinto la Caméra d’Or a Cannes

Roma, 13 mar. (askanews) – Hasan Hadi ha vinto la Caméra d’Or e il Premio del Pubblico alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes raccontando una storia drammatica ma piena di vitalità e di umorismo ambientata nell’Iraq degli anni Novanta. La protagonista de “La torta del Presidente”, nei cinema del 19 marzo, è una bambina che mentre il Paese lotta per sopravvivere a guerra e carestia è obbligata a preparare una torta per festeggiare il compleanno di Saddam Hussein. Lamia, 9 anni, arriva in città, dove è impossibile trovare zucchero e farina, e con il suo amico Saeed e il suo gallo va incontro a mille peripezie.La storia raccontata da Hasan Hadi parte dai suoi ricordi di infanzia. “Io credo che la corruzione, i problemi che abbiamo oggi in Iraq nascano proprio in quel periodo, che è stato una specie di buco nero, perché eravamo completamente isolati, da Saddam e dalle sanzioni economiche. – ha detto il regista – Quando ero bambino, come Lamia, mi ricordo che vivevamo in un Paese di cui eravamo orgogliosi, che era il luogo di nascita delle più antiche civiltà, ma allo stesso tempo c’era una delle dittature più brutali. Allo stesso tempo ho anche ricordi bellissimi delle persone, della mia comunità”. Il regista mostra la realtà quotidiana della sua gente attraverso gli occhi vivacissimi della protagonista, celebra il potere dell’amicizia, sempre tenendo un grande equilibrio tra dramma e commedia. “E’ qualcosa che impari in quelle situazioni, ridicolizzare la tragedia è il tuo strumento di sopravvivenza” ha concluso Hadi.

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