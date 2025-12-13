La tradizione del “Jò a Jò” a Corato: il grande falò per Santa Lucia

Nel comune in Puglia il rito ancestrale di luce e calore

Corato (Bari), 13 dic. (askanews) – Ogni anno, alla vigilia di Santa Lucia, la tradizione del “Jò a Jò” si ripete a Corato. Dal Duomo del Comune pugliese parte la processione con la statua di Santa Lucia, che si conclude con l’accensione di un grande falò in Piazza Cesare Battisti. Il “Jo a Jo”, che in dialetto ricorda i bambini in festa per il falò, è simbolo di luce e calore e parte di un’antica tradizione legata ai riti contadini. L’evento è accompagnato da musica e performance artistiche, con degustazione di prodotti tipici presso gli stand enogastronomici allestiti per l’occasione. Una festa che da quest’anno vanta anche una novità: il varo di “Corato Cultivar Bellezza”, un progetto manifesto di identità e innovazione, un invito a scoprire la Puglia più autentica, dove la cultura diventa esperienza, l’olio arte, e la comunità bellezza condivisa.