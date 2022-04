La tre giorni di Fratelli d’Italia a Milano: i primi commenti

di Nicola Perrone, Michele Bollino, Luca Monticelli, Alessandra Fabbretti, Nicola Mente e Emiliano Pretto

ROMA – “Il vero Conservatore è persuaso di essere, se non l’uomo di domani, certamente l’uomo del dopodomani” si legge nel Manifesto dei conservatori di Giuseppe Prezzolini, ristampato a suo tempo con una nuova introduzione di Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, che domani sul tema parlerà alla grande Convention organizzata dai Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni a Milano. Forse, scorrendo il programma di Prezzolini, non è sbagliato pensare che proprio qui ci sono molte di quelle idee che presto potrebbero portare sulla scena italiana una rinnovata forza politica, quella dei Conservatori appunto. Un partito che non ha la testa girata all’indietro, anzi: perché il vero Conservatore “non è contrario alle novità perché nuove… ma non scambia l’ignoranza degli innovatori per novità”.

Se guarda indietro è per andare avanti. Cerca ispirazione nei “fondamenti della vita sociale” (proprietà privata, famiglia, patria e religione) al fine di trovare soluzioni adatte ai problemi del presente. La storia è cambiamento continuo ma una società libera sa trovare, da sola, le istituzioni sociali e i valori morali intorno alle quali raccogliersi e costruire il futuro.

Il vero Conservatore, insiste Prezzolini, “è realista”… si schiera per il permanente contro il transeunte, per il provato contro il teorizzato, per i provvedimenti graduali contro le utopie rivoluzionarie. Ride di chi proclama l’uguaglianza degli uomini, alla quale preferisce la giustizia. Vuole la separazione dei meritevoli dagli incapaci. Crede nella competizione.

Per il vero Conservatore, lo Stato deve essere forte ma anche minimo: “Dovrebbe limitarsi a provvedere, in modo tecnico perfetto, la sicurezza dell’indipendenza nazionale, le comunicazioni rapide e a buon mercato, l’igiene necessaria alla salute della popolazione, la scuola che sa scegliere i migliori, una vecchiaia non questuante, la cura delle malattie gratuite; e soprattutto dovrebbe offrire un corpo di giudici imparziali, un codice di leggi chiare, una esecuzione della giustizia rapida e poco costosa per tutti ed una stabilità che permetta ai cittadini di provvedere al futuro con una certa sicurezza”.

Oltre a Prezzolini sicuramente Roger Scruton è l’altro faro che illumina il percorso. Nel pensiero di Scruton, scomparso nel 2020, l’insoddisfazione non è tanto per dove il mondo (e il cosiddetto Occidente) è arrivato ma ‘dove sta andando’. Scruton, afferma Niccolò Mochi-Poltri, non ha punti di riferimento nel passato, una configurazione sociale da ripristinare dopo che è stata guastata da una rivoluzione… “egli dialoga sempre con il presente… Il suo conservatorismo non è nostalgico ma dialettico. In quanto tale non ha niente da spartire con nessuna forza di reazionarismo”. Semplificando molto, per Scruton il conservatorismo consiste ‘nel mantenimento di una ecologia sociale’, dove per ecologia di deve intendere ‘un sistema complesso in cui il tutto è organicamente composto dalle varie parti… una situazione di armonia complessiva tra parti organicamente legate’.

PERA: “ECCO IL PARTITO DEI CONSERVATORI”

La tre giorni organizzata da Fratelli d’Italia a Milano rappresenta “una sfida strategica molto importante”, che “supera i confini della città dove viene fatta” e vuole “portare in Italia una nuova famiglia politica, quella dei conservatori. E credo che gli alleati di centrodestra farebbero bene a meditare su questa proposta”. Ne è convinto l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, intervistato dalla Dire in vista della convention “Italia, energia da liberare”, organizzata dal 29 aprile al 1 maggio dal partito di Giorgia Meloni.Secondo Pera quella che viene lanciata con questa iniziativa “è una sfida e loro dovranno rappresentarla e vincerla. Di partito conservatore in Italia non ne abbiamo avuto tanto. È un movimento politico che non è mai esistito in quanto tale. Partito conservatore vuol qualcosa simile ai Tory inglesi e al Partito Repubblicano americano, una cosa nuova, questa è la sfida”.

Il presidente Pera allarga poi lo sguardo alle elezioni che hanno visto la sconfitta di Marine Le Pen, alleata di Giorgia Meloni, alle presidenziali francesi. Per Pera il risultato della Le Pen per la politica italiana è “del tutto irrilevante”. Anzi, aggiunge, “questa mi pare un’iniziativa della Meloni per rendersi autonoma rispetto agli schieramenti internazionali precostituiti”.

FONTANA: “NESSUN GUANTO DI SFIDA”

“Io personalmente non lo vedo come un guanto di sfida, ma come una legittima predisposizione ad un incontro per cercare di parlare del futuro e per organizzare progetti e programmi che intendono portare avanti. Li vado a trovare proprio perché li considero compagni importanti di cordata come Forza Italia e come tutte le componenti della nostra maggioranza”. Il governatore lombardo Attilio Fontana non si scompone per la tre giorni di convention programmatica con cui FdI atterra a Milano da domani, a casa degli alleati leghisti. Il presidente interverrà a portare i propri saluti istituzionali.

I rapporti tra Lega e FdI insomma per Fontana sono più che distesi, anche in ottica regionali: “Siamo un’amministrazione che ricomprende in maggioranza Fdi e che è sempre andata d’accordo in tutto e per tutto. Mi stupirebbe il contrario”. D’altronde, qualche dubbio sulla tenuta delle alleanze di centrodestra attualmente c’è, in un momento in cui i meloniani paiono avere il vento in poppa e la voce grossa, considerando le recenti tensioni riguardanti le scelte di coalizione in vista delle regionali siciliane del prossimo anno. Qualcuno dice che un mancato appoggio al governatore uscente Nello Musumeci potrebbe costringere FdI a sfilarsi al sostegno di candidati in altre regioni. Meloni in sostanza nell’isola chiede di stabilire il candidato regionale unitamente al candidato sindaco a Palermo. Fontana tuttavia non pare essere troppo preoccupato per possibili onde d’urto in altri territori. “Quello che so lo leggo sui giornali, credo che stiano cercando di trovare una composizione e penso che la troveranno”, afferma sul quadro siciliano.

MANTOVANO: “PUNTARE SU FAMIGLIA O NON C’È FUTURO”

Alfredo Mantovano, ex esponente del centrodestra, prima nelle fila di An e poi nel Popolo della libertà, ha lasciato l’attività parlamentare e politica, tornando a fare il magistrato, però parteciperà alla kermesse di Giorgia Meloni a Milano. “Sono stato invitato come esterno per fare un intervento sulla famiglia”, spiega parlando al telefono con la Dire. Più che sull’aspetto etico o confessionale, il contributo di Mantovano verterà “sul rischio estinzione di una intera comunità”.

