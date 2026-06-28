domenica, 28 Giugno , 26
HomeMondoLa tregua per l’Iran è in bilico: droni iraniani colpiscono nello stretto...
la-tregua-per-l’iran-e-in-bilico:-droni-iraniani-colpiscono-nello-stretto-di-hormuz,-reazione-usa.-nuove-minacce-da-trump
La tregua per l’Iran è in bilico: droni iraniani colpiscono nello stretto di Hormuz, reazione Usa. Nuove minacce da Trump
Mondo

La tregua per l’Iran è in bilico: droni iraniani colpiscono nello stretto di Hormuz, reazione Usa. Nuove minacce da Trump

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

ROMA – È di nuovo tregua in bilico nello stretto di Hormuz: nella notte l’Iran ha lanciato dei droni contro quattro navi tra cui la costosissima petroliera Kiku, un’importante nave da carico, il cui ponte è stato colpito in pieno. Gli Stati Uniti hanno denunciato il cessate il fuoco e risposto con duri attacchi contro infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. In particolare, sono stati colpiti 10 obiettivi militari iraniani in diverse località dello Stretto di Hormuz. Donald Trump è intervenuto su Truth minacciando ancora una volta l’Iran, avvertendolo che potrebbe arrivare il giorno in cui gli Stati uniti non useranno più la ragione e si decideranno a porre fine per sempre alla loro operazione militare e allora l’Iran “non esisterà più”. Il ministero degli Esteri iraniano, dal canto suo, ha affermato che i “brutali attacchi” di Washington violano il cessate il fuoco previsto dal Memorandum d’intesa tra Teheran e Washington. 

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran’s drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

GLI ATTACCHI DELL’IRAN

“La Repubblica Islamica dell’Iran ha lanciato almeno quattro droni contro navi in transito nello Stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico. Sono stati riportati danni, ma la nave ha potuto proseguire la navigazione. Noi abbiamo abbattuto altri tre droni. Ovviamente, si tratta di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco”. Lo scrive Donald Trump su Truth.

LE PAROLE DI TRUMP

“Gli aerei degli Stati Uniti hanno appena colpito depositi iraniani di missili e droni, nonché postazioni radar costiere, per aver violato l’accordo di cessate il fuoco… ancora una volta”, scrive il presidente americano su Truth confermando quanto annunciato dal Comando centrale Usa. “È molto probabile che non impareranno mai la lezione! Potrebbe arrivare un momento in cui non saremo più in grado di usare la ragione e saremo costretti a portare a termine militarmente l’opera che abbiamo avviato con grande successo. Se ciò dovesse accadere, la Repubblica Islamica dell’Iran cesserà di esistere”, ha avvertito Trump.

GLI ATTACCHI USA

Su X, il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha raccontato gli attacchi: “Questa notte, caccia della Marina e dell’Aeronautica americana hanno effettuato attacchi contro 10 obiettivi militari iraniani in diverse località all’interno e nei pressi dello Stretto di Hormuz, in risposta all’attacco con droni dell’Iran contro la petroliera Kiku”.

LA DENUNCIA DELL’IRAN: “USA NON RISPETTANO IMPEGNI”

Per il ministero degli Esteri dell’Iran, “brutali attacchi” degli Usa violano il cessate il fuoco previsto dal Memorandum d’intesa tra Teheran e Washington. Nel condannare gli attacchi, da Teheran sono convinti che questi raid “dimostrano che il regime statunitense non attribuisce il minimo valore nè credibilità ai propri impegni e che la violazione delle promesse fa parte della natura di questo regime”. Il ministero degli Esteri ribadisce che Teheran “sottolinea la sua determinazione a difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale dell’Iran dall’aggressione militare statunitense”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Terremoto in Venezuela, ritrovato vivo un bambino di 11 anni
Next article
Migranti, Piantedosi: la remigrazione? Da Vannacci solo chiacchiere

POST RECENTI

Mondo

Il papà di Kate Middleton: “Vidi un elicottero in giardino e pensai ‘Caspita, a William deve piacere davvero mia figlia’”

ROMA - Nel corso della grande festa per i 15 anni di matrimonio (le "nozze di cristallo") del principe William e Kate Middleton (che si sposarono il 29 aprile...
Mondo

Al Bano sposa Loredana Lecciso, l’annuncio in tv: “Il matrimonio ci sarà”

 ROMA - Il matrimonio con Loredana? "Ora lo so, ne sono certo, arriverà. E ho capito anche perché 'sì' al matrimonio, per tutto l'insieme familiare,...
Mondo

In Venezuela almeno tre vittime e 42 dispersi con cittadinanza italiana. Arrivato il primo volo di aiuti dell’Aeronautica militare

ROMA - Mentre il Venezuela continua a registrare nuove scosse di terremoto- l'ultima di magnitudo 4,9, ha coinvolto il centro del Paese, nello stato di...
Mondo

Venezuela, il calciatore Héctor Bello piange la moglie scomparsa: “Racconterò a nostra figlia come l’hai salvata”

ROMA - "Andrea, oggi mi lasci con la mia bellissima principessa, da solo, con un cuore spezzato, cercando di essere forte, cercando di tenere stretta...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.