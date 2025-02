La tregua tra Israele e Hamas regge, a Khan Younis il rilascio di tre ostaggi israeliani

ROMA – La tregua tra Israele e Hamas regge. A Khan Younis, nella Striscia di Gaza, è stato allestito il palco per il rilascio di tre ostaggi israeliani. In cambio, la controparte ha promesso di liberare 300 palestinesi. Si tratta del sesto scambio avvenuto finora. I tre prigionieri sono Dekel Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn, che – come nelle precedenti occasioni – verranno consegnati alla Croce Rossa per il rientro a casa.

In settimana, l’accordo tra Israele e Hamas è sembrato traballare. L’organizzazione palestinese non ha lesinato accuse contro Israele, parlando di un mancato rispetto degli accordi per il cessate il fuoco. Un punto di vista che era stato fortemente rigettato. Il rilascio degli ostaggi, così, era stato sospeso a tempo indeterminato.

