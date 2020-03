L’Esercito al tempo di una nuova guerra. A Troina (Enna), quarto Comune siciliano diventato zona rossa dopo Agira (Enna), Salemi (Trapani) e Villafrati (Palermo), sono entrati in azione i medici dell’Esercito assegnati dal ministero della Difesa per fronteggiare l’emergenza Covid 19. Epicentro del contagio l’Oasi Maria Santissima, l’Istituto di ricovero e cura per disabili dove si registrano, informa la Regione, ben 94 positivi al coronavirus tra pazienti ricoverati e personale medico, paramedico e amministrativo dell’Oasi.

Il ministero ha assegnato 19 ufficiali e sottufficiali. Con loro anche due esperti scientifici inviati dalla Regione. L’ordinanza che istituisce la zona rossa porta la firma del presidente della Regione Nello Musumeci,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La ‘trincea rossa’ di Troina dove sono entrati in azione i medici dell’Esercito proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento