La UEFA ha deciso come si porteranno a termine Champions ed Europa League

La situazione Coronavirus ha gettato nell’incertezza quasi tutte le attività lavorative, in Europa e nel mondo, fermando anche tutte le manifestazioni sportive compresi i tornei nazionali. Ma in tutto questo si è giunti ad una decisione quasi unanime: bisognerà portare a termine i campionati, poi si penserà alle competizioni europee. In questo senso l’aiuto è arrivato dal necessario rinvio di Euro 2020, posticipato a giugno 2021 per dar modo di concludere campionati e coppe senza intaccare la… continua a leggere sul sito di riferimento