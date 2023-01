La ‘vendetta’ di Rampelli: “Analfabeta a Donzelli? Non è un’ingiuria”

ROMA – Per Fabio Rampelli dire che Giovanni Donzelli è un’analfabeta istituzionale non è un’ingiuria. Piccolo particolare: Donzelli è il commissario della federazione romana di Fdi. Che Rampelli abbia messo in atto una vendetta lessicale?

Questa mattina Donzelli ha scatenato una bagarre in Aula parlando del caso Cospito, incassando diversi epiteti poco lusinghieri. “Analfabeta istituzionale? La presidenza non ha ritenuto l’affermazione ingiuriosa quindi non è intervenuta”, ha detto il vicepresidente della Camera, replicando al deputato Fdi Fabrizio Comba che – appellandosi al regolamento – chiedeva allo stesso Rampelli che in quel momento presiedeva l’Aula, di intervenire a seguito delle frasi rivolte dai banchi dell’opposizione al compagno di partito, Giovanni Donzelli. Peccato che Donzelli sia stato recentemente nominato da Giorgia Meloni commissario della federazione Fdi di Roma, al posto del rampelliano Massimo Milani.

