La verità di Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip dopo il regalo ambiguo al fidanzato Andrea Zelletta | Video Mediaset

Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo il regalo ambiguo fatto il giorno di Natale al fidanzato Andrea Zelletta. Un regalo piuttosto criptico e misterioso per cui il concorrente si è fatto mille domande e ha avuto tanti dubbi. Il regalo era costituito da: una boccettina di profumo, un elastico per capelli e la scatola dell’anello vuota che Zelletta ha regalato a Natalia. Il tutto accompagnato da un biglietto piuttosto strano.

Ora faccia a faccia, la Paragoni spiega cosa significasse il regalo. In breve la ragazza si giustifica dicendo che il suo biglietto è stato frainteso e che si era infastidita per la complicità che Andrea ha instaurato con altre concorrenti. Quindi, dopo la recente crisi tra Andrea e Natalia, i due, riescono ad incontrarsi per chiarire i motivi della reazione di Natalia. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento