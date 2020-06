La versione futura di Spotify potrebbe includere un nuovo lettore video

Spotify è uno dei servizi di streaming musicale più popolari disponibili oggi, ma come qualsiasi altro prodotto può migliorare per competere meglio con gli altri. Seguendo le orme di YouTube Music, Spotify sta apparentemente iniziando a costruire un nuovo lettore video nell’interfaccia utente “In riproduzione“.

Jane Wong ha scoperto e abilitato la funzione, che attualmente consiste in un’interfaccia a schede per la schermata “In riproduzione” che offre diverse opzioni per mostrare il contenuto mentre si ascoltano le tracce.

