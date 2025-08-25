lunedì, 25 Agosto , 25

Giornalisti uccisi a Gaza, appello dell’inviata Onu Francesca Albanese: “Ora sanzioni a Israele”

(Adnkronos) - Francesca Albanese chiede sanzioni contro Israele...

Monte Bianco, blocco di ghiaccio travolge e uccide alpinista italiano

(Adnkronos) - Un alpinista italiano di origini lombarde...

Ora il vocabolario Treccani segnala le parole offensive

(Adnkronos) - Nel tempo dell'inclusività e del rispetto,...

Gadot e Butler non saranno a Venezia 2025, presenza mai confermata già prima dell’appello Propal

(Adnkronos) - Gal Gadot e Gerard Butler non...
la-via-lattea-sulle-rovine-di-palmira,-il-time-lapse
La Via Lattea sulle rovine di Palmira, il time-lapse

La Via Lattea sulle rovine di Palmira, il time-lapse

Video NewsLa Via Lattea sulle rovine di Palmira, il time-lapse
Redazione-web
Di Redazione-web

Il sito Unesco distrutto da 13 anni di guerra

Palmira, 25 ago. (askanews) – Una meraviglia della natura fa da sfondo a una meraviglia dell’umanità. In questo time-lapse la Via Lattea attraversa le antiche rovine di Palmira, in Siria. Palmira è uno dei sei siti siriani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, tutti danneggiati in misura diversa durante i 13 anni di guerra civile nel Paese. Durante l’occupazione del sito iniziata nel 2015, i jihadisti dello Stato Islamico hanno distrutto diversi templi, colonne e altri tesori antichi, riducendo gran parte della città in macerie.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.