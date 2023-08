La vicenda del senatore Usa che (letteralmente) si blocca alle domande dei giornalisti

Mitch McConnell

New York, 31 ago. (askanews) – Il senatore repubblicano Mitch McConnell, leader della minoranza al Senato, mercoledì si è bloccato nuovamente per oltre 30 secondi davanti alla domanda di un giornalista durante una conferenza stampa in Kentucky. Quando il reporter ha chiesto a McConnell, se pensava di ricandidarsi per la rielezione nel 2026, il leader del Senato GOP ha chiesto due volte al giornalista di ripetere la domanda e poi si è bloccato, guardando in avanti fino a quando un assistente si è avvicinato e poi ha detto ai giornalisti che il senatore aveva bisogno di un minuto per riprendersi.

L’episodio di mercoledì è avvenuto poco più di un mese dopo che McConnell, 81 anni, durante la sua conferenza stampa settimanale in Campidoglio, si era bloccato mentre rispondeva alle domande dei giornalisti.

Biden ha annunciato che avrebbe chiamato il senatore, “un buon amico”, nonostante i disaccordi politici. La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, vicina a Trump ha ribadito che McConnell, per la sua età “non è idoneo all’incarico”.