La videochiamata al boss in cella per chiedere consigli sullo shopping

Le amicizie da stringere con la “paranza dei bambini»

Sta facendo shopping e, per non sbagliare, fa una videochiamata al compagno detenuto che, malgrado fosse in carcere ha a disposizione un Iphone attraverso il quale puo’ fargli vedere la merce che sta per acquistare. Non solo, durante la video chiamata, entrambi chiedono un parere a un altro detenuto. Hanno intercettato anche questo gli inquirenti della Procura Antimafia partenopea nel corso delle indagini che oggi hanno portato all’arresto di 32 persone ritenute appartenenti al gruppo camorristico napoletano “abbasc Miano” (35 le misure cautelari emesse dal gip di Napoli su richiesta della DDA).

