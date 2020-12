Rosalinda Cannavò riceve una bellissima dal Grande Fratello Vip, una sorpresa unica ed emozionante, il fidanzato Giuliano che la videochiama per darle un messaggio speciale. Il ragazzo le dice di stare tranquilla, di ricordare sempre che è un gioco e che la ama immensamente. Infatti la informa che se finora non si è fatto vivo, non è dipeso da lui. Rosalinda è visibilmente commossa ed emozionata. Ecco Il Video Mediaset.

