La Vita in Diretta, Alberto Matano al debutto come conduttore unico: «Sto bene e sono contento» | Video

Alberto Matano al debutto come conduttore unico de La Vita in Diretta. Dopo che Lorella Cuccarini ha lasciato il programma di Rai 1 a giugno, l’ex volto del Tg1 ha aperto così l’edizione autunnale 2020 – 2021. “Io – ha detto un emozionato Matano, nella prima puntata di oggi, lunedì 7 settembre – sto bene e sono contento di ritrovarvi qui, in questa nuova Vita in Diretta». Dopo la rinnovata sigla, il giornalista (sempre più pop?) ha quindi parlato dell’assenza del pubblico in studio e in diretta si è anche collegato con gli inviati, definendoli “il cuore del programma». Ecco il video con le immagini Rai.

