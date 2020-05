La Vita in Diretta Estate 2020: ecco chi sono i nuovi conduttori del contenitore pomeridiano di Rai 1

A La Vita in Diretta è tempo di novità dal momento che la versione autunnale del programma sta per andare in vacanza. Ma l’informazione è sempre necessaria ed ecco che tra le novità, ci sarà il passaggio di testimone a “La vita in diretta” versione estiva.

I palinsesti estivi Rai prendono forma: novità sul contenitore pomeridiano di Rai 1

Con buona probabilità al timone del format estivo del programma La Vita In Diretta ci saranno l’eclettica Andrea Delogu in coppia con Marcello Masi. Stando a quanto rivela Sorrisi e Canzoni tv, la conduzione estiva del programma avrebbe favorito Andrea Delogu, il talentuoso volto femminile di “Stracult” e ad affiancarla alla conduzione potrebbe esserci Marcello Masi.

La messa in onda della versione estiva del programma di informazione e intrattenimento sarebbe prevista per i primi di luglio fino alla fine di agosto, dal momento che la versione classica con Alberto Matano e Lorella Cuccarini andrà in onda fino al 28 giugno.

La Vita In Diretta Estate: i primi nomi trapelati per la conduzione

I primi rumors in merito alla trasmissione davano alla conduzione la giornalista del TG1 Laura Chimenti che abbiamo visto anche in una delle 5 serate di Sanremo, in coppia con Pino Strabioli. Si era poi passati ad Ambra Angiolini ma anche questo un buco nell’acqua. Ora in pole position il nome di Andrea Delogu che per la verità era stato anticipato dal sito TvBlog.

“Vita in Diretta Estate 2020”: Delogu e Masi i padroni di casa?

Insomma ormai pare fatta e alla conduzione del format estivo della Vita In Diretta troveremo l’eclettica Andrea Delogu che ha comunque dalla sua un curriculum di tutto rispetto. La conduttrice, moglie dell’attore Francesco Montanari, ha al suo attivo infatti la conduzione di numerosi programmi:

“Stracult”,

“Indietro tutta! 30 e lode”,

“B come Sabato” su Rai Due

“Parla con lei”

“Dance Dance Dance su Fox Life.

E forse è per questo motivo che la Delogu, alcuni giorni fa in un post Instagram ha taggato il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, con un frame di un film di Jerry Calà, Rimini Rimini con il tormentone: “ E’ tanto che aspettavo un’occasione così”.

Ad affiancare Andrea Delogu alla conduzione de la “Vita in Diretta Estate” potrebbe esserci l’ex direttore del Tg2, Marcello Masi, attualmente alla guida dell’edizione del sabato di “Linea Verde”.

