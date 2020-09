La Vita in Diretta Estate, l’abbraccio anti-Covid tra Andrea Delogu e Marcello Masi chiude l’edizione 2020 | Video

È stato l’abbraccio anti – Covid tra i conduttori a chiudere ufficialmente La Vita in Diretta Estate 2020. Un gesto emozionante, arrivato a sorpresa sul finale dell’ultima puntata di oggi, venerdì 4 settembre, con Andrea Delogu che, letteralmente ricoperta di cellophane, ha sfidato il distanziamento fisico in studio e ha così salutato Marcello Masi. “Sei più di un’amica», le parole dell’ex mezzo busto del Tg2. “Sembra che stiamo insieme, ma è solo un rapporto di amicizia puro», l’ironica precisazione in tv della diretta interessata. Ecco il video con le immagini Rai.

