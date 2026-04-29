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“La vita tornerà”: le paludi irachene rinascono dopo la siccità
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“La vita tornerà”: le paludi irachene rinascono dopo la siccità

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By Redazione-web

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Le piogge ridanno respiro alla zona umida al confine con l’Iran

Paludi di Hawizeh (Iraq), 28 apr. (askanews) – Dopo una lunga siccità, le piogge hanno riportato l’acqua nelle paludi di Hawizeh, nell’Iraq meridionale, area umida transfrontaliera condivisa con l’Iran.Le immagini mostrano barche da pesca e bufali d’acqua tornati a muoversi in una delle zone simbolo del fragile equilibrio ambientale della regione.”La vita tornerà, con i pesci e il bestiame, e la gente sentirà che la propria terra e il proprio futuro – dice Kazim Kasid, pescatore – sono stati restituiti, perché è nelle paludi che si trovano i loro mezzi di sostentamento. Speriamo che il governo iracheno si prenda cura della popolazione e presti più attenzione alle paludi”.

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