venerdì, 12 Settembre , 25

La volta buona, Alberto Rossi: “Ho rischiato di perdere mia figlia per una sinusite”

Redazione-web
Di Redazione-web

Alberto Rossi, storico volto della soap ‘Un posto al sole’, ha raccontato oggi, venerdì 12 setembre, ospite a ‘La volta buona’ il dramma vissuto con la figlia Ada, oggi dodicenne. 

“Abbiamo rischiato di perderla per una sinusite”, ha raccontato l’attore prima di sciogliersi in un pianto. Rossi ha spiegato: “Dopo il Covid, le sinusiti sono diventate pericolose. È stata tre mesi in ospedale, poi anche in isolamento ma fortunatamente è andato tutto bene”. La bambina ha subito un intervento di sette ore, molto raro e delicato: “Le hanno fatto una craniotomia a 10 anni”.  

Rossi ha colto l’occasione per lanciare un appello a tutti i genitori: “Se un figlio ti manda segnali anche lievemente fuori dall’ordinario quando sta male, attivate subito tutti gli allarmi che avete a disposizione, perché i bambini non sbagliano”. Un errore personale che oggi l’attore rimpiange: “Noi purtroppo inizialmente ci siamo affidati a una prima visita, fatta in maniera superficiale. Poi Ada ci ha chiesto di andare in ospedale, non ce la faceva più dal dolore”. 

