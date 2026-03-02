lunedì, 2 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOLa volta buona, Laura Efrikian commossa per Tredici Pietro: "Gianni papà meraviglioso"
la-volta-buona,-laura-efrikian-commossa-per-tredici-pietro:-“gianni-papa-meraviglioso”
La volta buona, Laura Efrikian commossa per Tredici Pietro: “Gianni papà meraviglioso”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

La volta buona, Laura Efrikian commossa per Tredici Pietro: “Gianni papà meraviglioso”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
“L’ho trovato un papà meraviglioso”. Così Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, ospite oggi a La volta buona, ha commentato l’esibizione sul palco del Festival di Sanremo 2026 nella serata delle cover di Tredici Pietro che ha scelto di duettare con il papà Gianni Morandi sulle note di ‘Vita’.  

“È stato davvero bellissimo, commovente. Ho trovato Pietro bravissimo, non avrebbe avuto bisogno di avere una spalla, poi ce l’ha avuta e sono stati bravissimi”, queste le parole di Efrikian. “Siete proprio una bella famiglia allargata”, ha aggiunto Caterina Balivo, sottolineando la complicità e il rispetto che li lega nonostante la separazione.  

Gianni Morandi e Laura Efrikian sono stati una coppia per oltre 20 anni: si sono sposati in segreto nel 1966 e hanno avuto tre figli – Serena (scomparsa prematuramente), Marianna e Marco—hanno poi divorziato nel 1979. Anna Dan è l’attuale moglie del cantante dal 2004, al suo fianco dal 1994 e madre del figlio Pietro, nato nel 1997.  

Previous article
Bimbo trapiantato morto a Napoli, accolta richiesta ricusazione: cambia cardiochirurgo per autopsia
Next article
Fibercop porta l’innovazione a scuola, a Monterotondo il viaggio virtuale nella fibra

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pro Vita lancia campagna ‘E io Parlo!’: “Cdx modifichi ‘norma bavaglio’ su affissioni”

(Adnkronos) - "In Italia c’è una legge liberticida che viene usata a uso e consumo delle amministrazioni comunali - guarda caso di sinistra e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fibercop porta l’innovazione a scuola, a Monterotondo il viaggio virtuale nella fibra

(Adnkronos) -  Oggi il percorso di FiberCop dedicato all’innovazione e al dialogo con le nuove generazioni ha fatto tappa all’Istituto Peano a Monterotondo (Roma)....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bimbo trapiantato morto a Napoli, accolta richiesta ricusazione: cambia cardiochirurgo per autopsia

(Adnkronos) - Il gip del tribunale di Napoli Mariano Sorrentino ha accolto la richiesta avanzata dall'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tennisti bloccati a Dubai, da Medvedev a Rublev. Atp: “Lavoriamo per portarli a casa”

(Adnkronos) - Paura per i tennisti bloccati a Dubai. Oltre 40 persone tra giocatori, arbitri e membri dello staff o addetti al circuito Atp...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.