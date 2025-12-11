giovedì, 11 Dicembre , 25

La volta buona, Miriana Trevisan: “Mio padre mi ha salvato la vita prima di morire”

Redazione-web
(Adnkronos) – “Mio papà mi ha salvata la vita”. Miriana Trevisan, ospite oggi a La volta buona, ha raccontato il drammatico momento della sua vita quando è stata operata d’urgenza nello stesso momento in cui il padre è venuto a mancare. 

“Lui ha capito che io stavo male mentre stava per morire. Io avevo provato a nascondergli questo mio malessere, andavo in ospedale e lui mi faceva notare che non ero più la stessa”, ha raccontato la showgirl che ha faticato a completare il discorso tradita dall’emozione. “Mentre papà stava molto male – ha aggiunto – ha organizzato una visita medica che mi ha salvato letteralmente la vita”.  

Trevisan ha ricordato l’ultimo saluto: “Lui è morto tra le mie braccia, poi però sono stata operata d’urgenza durante il suo funerale”. “Perdevo sangue da tanto tempo, sapevo che avevo un problema, ma non sentivo dolore, ma lui mi ha fatto visitare”, ha concluso.  

